Lewandowski a dat trei goluri pentru Bayern, in victoria zdrobitoare din campionat

Tripla lui Robert Lewandowski (10, 26, 60) si reusitele lui Leroy Sane (72) respectiv Jamal Musiala (90) au adus cele 3 puncte bavarezilor care insa nu reusesc sa urce pe pozitia fruntasa a clasamentului deoarece RB Leipzig, liderul la zi, a obtinut la randul sau victoria cu 2-1 in fata celor de la Hertha Berlin Pe Red Bull Arena din Leipzig, echipa gazda s-a vazut condusa din minutul 8 de rivala din Berlin, prin golul reusit de Jhon Cordoba. RB Leipzig a revenit insa si a reusit doua goluri prin care si-a adjudecat victoria, prin Dayot Upamecano (11) si Marcel Sabitzer (77, penalty).Hertha Berlin a incheiat confruntarea in zece oameni dupa ce in minutul 50 Deyovaisio Zeefuik a vazut cartonasul rosu.Jucand pe teren propriu, Mainz 05 s-a inclinat cu 2-3 in fata Borussiei Moenchengladbach. Jean-Philippe Mateta a marcat golurile gazdelor (23, 36), pentru oaspeti inscriind Lars Stindl (15), Jonas Hoffman (76, penalty) si Matthias Ginter (83).Intr-un alt meci, Union Berlin si Freiburg au incheiat la egalitate, 1-1.In clasament, RB Leipzig este lider, cu 13 puncte, urmata de Bayern Munchen, 12 puncte si Borussia Dortmund.