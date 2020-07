Maxim a inscris si a adus un punct echipei Gaziantep FK la meciul cu Kasimpasa, scor 2-2

Maxim a marcat in minutul 78.Primul gol al gazdelor a fost inscris de Demir, in minutul 6. Pentru Kasimpasa a marcat Thiam, in minutele 13 si 37.Alexandru Maxim a primit un cartonas galben in minutul 41 si a fost inlocuit in minutul 85 cu Chibsah.Celalalt roman de la Gaziantep FK, Alin Tosca , a fost integralist.Echipa romanilor ocupa locul opt in clasament, cu 43 de puncte, in timp ce Kasimpasa este pe zece, cu 40 de puncte. Lider este Istanbul Basaksehir, care are 66 de puncte.