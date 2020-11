La 39 de ani, Zlatan Ibrahimovic este erou la Milan. Suedezul a dat doua goluri la Napoli si este golgeterul Italiei

Golurile invingatorilor au fost marcate de Ibrahimovic '20, '54 si Hauge '90+5.Pentru Napoli a inscris Mertens, in minutul 63.In minutul 66, de la gazde a fost eliminat Bakayoko.Tot duminica, Udinese s-a impus pe teren propriu in fata echipei Genoa , scor 1-0. A marcat De Paul, in minutul 34. In minutul 90+7, de la Genoa a fost eliminat Perin.AC Milan este lider in clasament, cu 20 de puncte (sase victorii, doua remize). Napoli este pe sase, cu 14 puncte.Ibrahimovic este primul in clasamentul golgeterilor din Serie A, cu 10 goluri , la doua in fata lui Cristiano Ronaldo