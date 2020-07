Noua goluri in primul meci de fotbal cu spectatori, din Franta

Icardi '8, '19, Neymar '21, '43 (p), Mbappe '29, Gueye '50, Sarabia '52, '60, Muniga '59 au marcat cele noua goluri in doar o ora de joc.Acesta a fost primul meci cu spectatori in tarile cu fotbal dezvoltat, Spania, Italia, Germania, Marea Britanie si Franta, dupa interzicerea fanilor pe arene din cauza pandemiei de coronavirus.Pe Stade Oceane, de 25.000 de locuri, au putut fi prezenti 5.000 de spectatori, respecatnd masurile sanitare si de distantare. Clubul din Ligue 2 a pus in vanzare 4.000 de bilete si a oferit totodata 1.000 de invitatii.Desi pretul unui bilet nu a fost mic, intre 30 si 60 de euro, tichetele s-au vandut repede.Intre cei prezenti in tribune s-au aflat Edouard Philippe, care a demisionat din functia de premier pentru a redeveni primarul orasului Le Havre, si ministrul delegat al Sporturilor, Roxana Maracineanu."Este o victorie pentru fotbalul francez, pentru sportul din Franta, de a se putea relua astazi (n.r. - duminica), la mijlocul lunii iulie, cu public. Am ales sa reluam treptat sportul, in diferite etape. Incepand cu 11 mai, sportivii au putut relua antrenamentele, iar cincisprezece zile mai tarziu au putut sa se antreneze in grup. Astazi, pot reincepe, in sfarsit, intalnirile intre echipe pentru a pregati marile confruntari. Sunt incantata ca sportul din Franta, ca fotbalul se poate relua in Franta intr-un mod popular. Suntem singura tara din Europa care poate face acest lucru", a declarat Maracineanu.Campionatul francez a fost oprit definitiv inca din mai, dar PSG trebuie sa joace finalele Cupei Ligii (31 iulie, cu Lyon) si Cupei Frantei (24 iulie, cu Saint-Etienne) si in Liga Campionilor, in august.