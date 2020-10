Olivier Giroud l-a depasit pe Michel Platini in ierarhia golgheterilor selectionatei Frantei

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Gratie celor doua reusite de pe Stade de France, Giroud (34 ani), jucatorul echipei engleze Chelsea Londra, l-a depasit pe legendarul Michel Platini, triplu castigator al Balonului de Aur (41 goluri), apropiindu-se la noua lungimi de liderul acestui clasament, Thierry Henry , autorul a 51 de goluri pentru Les Bleus intre 1997 si 2010.Dintre jucatorii aflati inca in activitate, Antoine Griezmann, ocupa pozitia a cincea, cu 32 de goluri, dupa ce si-a trecut la randul sau numele pe lista marcatorilor in partida cu ucrainenii. Atacantul Barcelonei, in varsta de 29 ani, se afla la doua goluri distanta de David Trezeguet, ocupantul locului al patrulea in ierarhia all-time a golgheterilor selectionatei Frantei.Iata cum se prezinta clasamentul:1. Thierry Henry: 51 goluri, intre 1997 si 20102. Olivier Giroud: 42 goluri, incepand din 20113. Michel Platini: 41 goluri, intre 1976 si 19864. David Trezeguet: 34 goluri, intre 1998 si 20085. Antoine Griezmann: 32 goluri, incepand din 20146. Zinedine Zidane : 31 goluri, intre 1994 si 20067. Just Fontaine: 30 goluri, intre 1953 si 19608. Jean-Pierre Papin: 30 goluri, intre 1986 si 19949. Youri Djorkaeff: 28 goluri, intre 1994 si 200210. Karim Benzema : 27 goluri, intre 2007 si 2015