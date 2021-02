Meci spectacol in Liga 1 cu 5 goluri. Poli Iasi, aproape de retrogradare

Au marcat: De Iriondo '2, Calcan '50 / Montini '31, Canadija '36, Wuthrich '42.1-0, min. 2: La o invalmaseala produsa in careul oaspetilor, dupa un corner executat de pe partea dreapta, portarul a respins mingea in piciorul lui De Iriondo, de unde a ricosat in plasa;1-1, min. 31: Montini a marcat cu un sut din coltul careului mic;1-2, min. 36: Canadija a trimis in poarta de pe linia de sase metri, dupa ce a primit o foarte buna pasa de la Montini;1-3, min. 42: Mingea a ajuns cu noroc la Wuthrich, dupa ce a ricosat dintr-un adversar, elvetianul a patruns in careu si a marcat cu un sut de la 10-11 metri;2-3, min. 50: Calcan a marcat dintr-o lovitura libera de la 25 de metri, din pozitie centrala.Au evoluat urmatoarele echipe: Poli Iasi : Branescu - Cana (Zaharia '75), Mihalache, Razvan Popa (Frasinescu '46), Baxevanos - Gaitan, De Iriondo, Antonio Stan - Dylan Flores (Vanzo '46), Zajmovici (Popadiuc '60), Alvarez Vega. Antrenor Andrei Cristea;Astra: M. Popa - Hugo Sousa, Gaman, Grahovac, David Bruno - Boe-Kane, Canadija (Jovanovici '90+1), Wuthrich - Stahl (Crepulja '83), Montini (Krpici '60), Balaure (Radut '61). Antrenor Eugen Neagoe.Cartonase galbene: Cana '16, Frasinescu '54, De Iriondo '63, Vanzo '78, Popadiuc '78, Calcan '84, Baxevanos '88 / Montini '6, Hugo Sousa '64;Cartonas rosu: Andrei Cristea (antrenor) '79, pentru proteste.Arbitri: Florin Andrei - Ovidiu Artene, Daniel Mitruti - Horia Mladinovici;Observator: Liviu Ciubotariu.In urma acestui rezultat, Astra ramane pe locul 13, cu 25 de puncte, la egalitate cu FC Viitorul , de pe locul 12. Poli Iasi ocupa locul 16, ultimul, cu 16 puncte.Lider este FCSB , cu 48 de puncte, echipa urmata de CFR Cluj , 47 de puncte, si CS Universitatea Craiova , cu 43 de puncte.