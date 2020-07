Reactii dupa UTA - Turris 3-4 : "Imi vine sa innebunesc ca am luat trei goluri"

"Acest play-off va fi cu totul altceva fata de cum a fost campionatul. S-au luat niste goluri pe greseli individuale.Trebuie sa fim barbati, sa avem incredere.Nu este deloc un moment usor, vor fi patru meciuri grele", a spus antrenorul echipei UTA, Laszlo Balint.Lincar vrea sa promoveze cu Turris dupa victoria mare de la Arad."Am obtinut trei puncte importante. Suntem si noi acolo, la promovare. Orice meci este foarte greu, sunt foarte buni antrenori in acest playoff.Noi incercam sa compensam prin ceea ce stim mai bine. Mi-au demonstrat ca raman baieti determinati.Eu vreau sa joc in fiecare meci 11 contra 11. Nu vreau sa joc in superioritate. Imi vine sa innebunesc ca am luat trei goluri si nu as mai vrea sa se intample acest lucru", a spus antrenorul de la Turris, Erik Lincar.