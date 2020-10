VIDEO Nebunie in America de Sud, intre Ecuador si Uruguay. 3 goluri anulate de VAR, doua penalty-uri si 10 minute de prelungiri

Fara Cavani, dar cu Luis Suarez titular, Uruguay a fost invinsa cu 2-4, dar a avut si doua goluri anulate de VAR. Luis Suarez s-a luat la cearta cu arbitrul asistent. Jucatorul lui Atletico Madrid a dat ambele goluri pentru oaspeti, din penalty.Si Ecuador a avut un gol anulat de VAR intr-un meci de pomina, in care arbitrul Rondon din Venezuela a fluierat finalul jocului in minutul 100.SURSA VIDEO: YOUTUBE / tuấn 2001Uruguay si Ecuador au fiecare cate o victorie dupa doua etape, in America de Sud.