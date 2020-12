Meci fabulos intre Voluntari si Clinceni in derby-ul Ilfovului

Pentru FC Voluntari au marcat Ion Gheorghe '25 (penalti), '90+4, Achim '33 (penalti), in timp ce pentru Academica au punctat: Bilali '10, Cebotaru '14 si Rusescu '89.FC Voluntari: Cotolan - I. Costin, Buliga, C. Achim, Gradinaru - Anderson Souza (Ozkara '69), Bortoneanu, I. Gheorghe - Dorobantu (Mihai '79), Mailat - I. Stoica.Antrenor: Ioan Andone Mihai Teja este infectat cu COVID-19)Academica Clinceni: Valceanu - Pashov, Jutric, Bilali, Pirvulescu - Cebotaru, Cascini (Dumitriu '76)- P. Petrescu (Tanase '46), Chunchucov (Boiciuc '74), Cordea (Andronic '74) - Morar (Rusescu '11). Antrenor: Ilie PoenaruCartonase galbene: I. Gheorghe '36, Dorobantu '64 / Jutric '44, Pirvulescu '55Partida a fost arbitrata de Iulian Calin, ajutat de asistentii Valentin Avram si George Neacsu si de rezerva Catalin Busi.Observatori de arbitri a fost desemnat Sorin Boca.CITESTE SI: EXCLUSIV Rednic, contract regesc la echipa lui Hagi. Ce salariu are si ce comision va incasa