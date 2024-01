Anamaria Prodan reactioneaza dur: Gata dragilor, gata cu golania! Sa va fie rusine!

Anamaria Prodan a reactionat dupa ce Ziare.com a dezvaluit, marti, ca Federatia Romana de Fotbal i-a suspendat automat licenta de impresar.

Intr-un mesaj publicat pe Facebook Anamaria Prodan, sotia lui Laurentiu Reghecampf a declarat ca nu-si mai doreste sa aiba licenta de impresar din cauza taxelor prea mari.

Totodata, Prodan a anuntat ca-si va continua meseria chiar si fara sa aiba licenta.

"Gata dragilor cu taxele managerilor!!! 25.000 de euro licenta plus asigurari din 3 in 3 luni... Gata golania!!! Fiecare lucreaza cum vrea si cum poate! Stiu ca e greu ca erati obisnuiti cu bani grei", a declarat Anamaria Prodan.

Exclusiv Anamaria Prodan a incasat o lovitura grea

In plus, Prodan le-a reprosat oficialilor Federatiei ca nu au ajutat-o in momentul in care a avut un litigiu cu clubul Pandurii Targu Jiu, in cazul transferului fundasului Alexandru Vlad.

"Cand eu, manager, am fost data in judecata de Pandurii Targu Jiu unde erati??? Nu trebuia sa ma protejati??? Voi, departamentul meu??? Pe care va plateam??? Aaa... Am uitat, erati in vacanta! Eu platisem asigurarea si voi erati in vacanta!!! Cand ati venit ati dat in mine ca sa nu va puneti rau cu comisiile, ca deh... Acum sunt parte din FRF. Sa va fie rusine! Tampiti cei ce-si arunca banii pe asigurari la FRF. Nu intereseaza pe nimeni de voi, dragilor! Va iau banii, atat! Nu vreau sa-mi asociez numele cu aceste lucruri urate! Sunt Anamaria Prodan Reghecampf si sunt manager si avocat. Imi fac meseria singura si fara FRF!", a completat Prodan.

Reactia lui Prodan vine ca urmare a dezvaluirilor facute, marti, de Ziare.com, potrivit carora FRF i-a suspendat automat licenta deoarece nu si-a platit polita de asigurare.

Anamaria Prodan este cel mai important impresar din Romania, avand sub contract majoritatea fotbalistilor de la Steaua.

C.S.