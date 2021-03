Un cunoscut impresar roman de fotbalisti a murit de COVID. "Nenorocitul de carcalac m-a lovit"

"Dupa un an im care credeam ca am scapat de COVID, nenorocitul de carcalac m-a lovit. Sa dea Dumnezeu sa scap cat mai repede", a fost ultimul mesaj al omului de fotbal postat pe facebook, pe 9 martie 2021. conform prosport Dumitru Tudor zis si "Ciorba" avea 66 de ani si a luptat cu virusul SARS - CoV -2 timp de doua saptamani. El avea probleme cardiace si 70% din plamani afectati.Fost fotbalist in anii 1970- 1980 la Rapid , Sportul Studentesc si Progresul, Dumitru Tudor a intrat in lumea impresariatului dupa anii '90, cand a facut numeroase transferuri de jucatori romani catre zona asiatica.CITESTE SI: