Ion Ghitulescu, unul dintre cei mai importanti comentatori sportivi, a murit! Omul care a realizat legendara emisiune "Fotbal, minut cu minut" avea 90 de ani

Ion Ghitulescu, unul dintre cei mai buni comentatori sportivi din tara, a murit la varsta de 90 de ani."Astazi, ne despartim de cel care a initiat si moderat emisiunea radiofonica Fotbal, minut cu minut, Ion Ghitulescu", a anuntat Radio Resita.Ion Ghitulescu s-a nascut pe 27 august 1930, la Bucuresti. A practicat rugbyul si baschetul si a comentat primul meci de fotbal din cariera in 1955, CSA Steaua - Energia Petrosani, 1-1.El este unul dintre cei care a pus bazele celebrei emisiune "Fotbal, Minut cu Minut, iar in 2003 a primit de la presedintele Romaniei de la acea vreme, Ion Iliescu , "Ordinul national Serviciul Credincios in grad de Cavaler", pentru intreaga cariera.Ion Ghitulescu a participat in calitate de comentator la sapte editii ale Jocurilor Olimpice (1960, 1964, 1972, 1980, 1984, 1992, 1996), Campionatele Mondiale de fotbal (1966, 1990, 1994), Campionatele Mondiale de handbal.""S-a stins din viata o legenda a radioteleviziunii din Romania. Avea un timbru fermecator, unic. Era inelagabil. Ion Ghitulescu, pe langa faptul ca era un comentator sportiv desavarsit, era si un realizator pe masura. A realizat multi ani o emisiunea matinala care era urmarita de milioane de romani. O personalitate de prima talie, scolit, inteligent, cu o voce catifelata de senzatie.A fost si ramane cel mai mare comentator si realizator radio, cu o voce care ramane in inima turturor. Este un monstru sacru al presei si al radioului public. Acum, cand aripa mortii l-a sagetat la 91 de ani, eu pot doar sa afirm ca am debutat cu dansul, a fost un maestru pe care l-am respectat si fara pic de inividie i-am recunoscut meritele. Un monstru sacru al presei", a spus Ilie Dobre. conform gsp.