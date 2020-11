Portarul lovit prin Maradona de "mana lui Dumnezeu": "Ce nu-mi place este ca nu si-a cerut niciodata scuze"

"Viata mea a fost mult timp legata de cea a lui Diego Maradona si nu asa cum mi-as fi dorit. Dar ma intristeaza sa aud de trecerea lui in nefiinta la o varsta atat de frageda. A fost, fara indoiala, cel mai mare jucator cu care m-am confruntat vreodata si gandurile mele sunt alaturi de familia lui. (...) Ne-am duelat pentru o minge inalta, dar stia ca nu o va putea lovi cu capul, asa ca a lovit-o cu pumnul si a trimis-o in plasa. O infractiune clara. Inselaciune. In timp ce fugea sa sarbatoreasca, chiar s-a uitat inapoi de doua ori, parca asteptand fluierul arbitrului. Stia ce facuse. Toata lumea stia, in afara de arbitru si de doi tusieri.Nu-mi pasa ce spune lumea, a castigat jocul pentru Argentina. A marcat un al doilea gol stralucitor, aproape imediat, dar inca ne clatinam dupa ceea ce se intamplase cu cateva minute mai devreme. Pentru prima data in meci, l-am lasat sa ne depaseasca si a marcat. A fost un gol minunat, dar fara indoiala, fara primul gol el nu l-ar fi marcat pe al doilea.M-a deranjat de-a lungul anilor. Nu voi minti despre asta acum. Oamenii spun ca ar fi trebuit sa resping mingea oricum si ca am lasat un om mai scund sa ma depaseasca. Asta e o prostie, se poate intampla. Nu ar fi lovit balonul cu pumnul daca ar fi stiut ca il poate lovi cu capul, nu-i asa? Desigur ca nu. Deci sunt in regula cu toate astea. Nu, ceea ce nu-mi place este ca nu si-a cerut niciodata scuze. Niciodata, in niciun moment, nu a spus ca a trisat si ca ar vrea sa-si ceara scuze.In schimb, el a tinut-o cu