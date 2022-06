Romanul care l-a modelat pe legendarul Johan Cruyff

Cariera marelui Johan Cruyff a fost marcata si de un roman, legendarul Stefan Kovacs, omul pe nedrept omis din mai toate enumerarile antrenorilor mari ai acestei tari, desi este cel mai galonat dintre "tricolori".

Relatia dintre Cruyff si Kovacs a fost una care a intrat in folclorul fotbalului mondial, fiind mai putin una clasica antrenor - jucator si mai mult una in care intra doua genii ale acestui sport, oameni cu idei foarte clare despre fotbal si care stiu sa respecte opinia celuilalt.

Asa cum spuneam, relatia Cruyff - Kovacs a fost una aparte, inceputa si intarita destul de neortodox.

Legenda, aparuta inclusiv in presa internationala, spune ca romanul Stefan Kovacs a fost cea mai ieftina alegere a conducerii Ajaxului dupa plecarea "parintelui fotbalului total", Rinus Michels, la FC Barcelona, in 1971, imediat dupa ce "lancierii" au devenit campionii Europei.

Ajuns la Amsterdam, a gasit un lot de vedete ale fotbalului continental ce rasuflau usurate dupa plecarea unui tehnician extrem de strict. Legenda spune ca, la chiar primul antrenament la Ajax, unul dintre jucatori a sutat puternic un balon in directia antrenorului roman, care era la marginea terenului, iar acesta a facut un stop de manual, dupa care a sutat in aceeasi maniera inapoi.

A fost doar primul episod dintr-un intreg serial de astfel de teste pe care Kovacs le-a trecut cu brio si a reusit sa isi apropie liderii vestiarului.

O alta poveste, transmisa de marele Johnny Rep, spune ca la intoarcerea dintr-o deplasare externa, delegatia celor de la Ajax calatorind cu trenul in vagoane de dormit, Kovacs a fost trezit noaptea de un "binevoitor" care i-a spus sa verifice compartimentul lui Cruyff.

Romanul s-a dus acolo in pijamale si l-a gasit pe Johan, alaturi de alti coechipieri "sudand" tigarile si jucand carti. Cand toata lumea se astepta ca antrenorul sa reactioneze vehement, acesta a cerut un joc la masa improvizata din valize si, dupa cateva ore, si-a "usurat" elevii de cateva sute de dolari, spunandu-le pe acelasi ton calm sa considere banii o amenda.

Faptul ca cei doi au ajuns sa aiba o relatie stransa s-a vazut in aprilie 1972, atunci cand conducerea celor de la Ajax era hotarata sa il demita pe roman de la carma echipei, desi "lancierii" erau lideri in campionat si calificati in finalele Cupei Olandei si Cupei Campionilor Europeni. Se spunea insa in interiorul clubului ca Stefan Kovacs pierduse controlul asupra lotului si ca nu mai putea controla jucatorii.

Tocmai fotbalistii, condusi de Cruyff, s-au revoltat si i-au obligat pe sefi sa il pastreze pe antrenor la echipa. Kovacs a ramas la Ajax si a reusit sa castige doua Cupe ale Campionilor Europeni consecutive, intrand definitiv in istoria fotbalului.

Mandatul lui Stefan Kovacs a fost unul care l-a descatusat pe antrenorul-jucator Johan Cruyff. A spus-o chiar acesta, desi nu atat de direct, marturisind ca libertatea pe care le-a oferit-o lui si coechipierilor sai cel poreclit "Pisti" i-a facut sa se implice mult mai mult in activitatea echipei, participand inclusiv la luarea deciziilor.

Dupa doua sezoane extraordinare sub bagheta blanda a unui antrenor roman, marele Johan pleca in 1973 la Barcelona, unde avea sa-l reintalneasca pe Rinus Michel, insa raportul era deja altul, Cruyff fiind dublu castigator al Balonului de Aur si omul care strange echipa in jurul sau.

Fara a exagera, se poate spune ca alaturi de Kovacs Johan Cruyff a evoluat dintr-un jucator genial intr-un antrenor din teren, liderul care isi asaza coechipierii pe pozitii, le transmite tactica si stabileste fazele de joc.

Cruyff a fost mai bun ca Pele si Maradona

Este, de altfel, de notorietate faptul ca marea echipa a Olandei care a ajuns pana in finala Mondialului din '74 a fost "echipa lui Cruyff", desi pe banca tehnica se afla acelasi Rinus Michels. Exista o multime de declaratii ale jucatorilor din acea echipa de aur care spun ca Johan a fost "creierul".

Sigur, nu putini vor fi cei care vor spune ca Johan Cruyff era atat de mare si de genial ca ar fi avut acelasi traseu daca in locul lui Kovacs era oricare alt antrenor. Si e posibil sa fie adevarat.

Insa la fel de adevarat este ca n-a fost un tehnician oarecare, ci unul roman, iar transformarea legendei din Olanda a fost una evidenta dupa perioada petrecuta alaturi de omul nascut in Timisoara pe 2 octombrie 1920.

