Italianul Bonucci i-a facut in ciuda lui Cristiano Ronaldo si a baut bere si suc la conferinta de presa dupa finala EURO 2020 VIDEO

Bonucci is drinking Heineken & Coca Cola at the press conference.



The perfect end to the meme.#EURO2020 #ItaliaInghilterra pic.twitter.com/M5sqtsg240 - Alessandro Amoruso (@Aleamoruso99) July 11, 2021

Bonucci a aparut la conferinta de presa cu trofeul pentru cel mai bun jucator , dar avand in mana o sticla de Coca Cola si una de bere Heineken.El a spus in fata jurnalistilor: "Merit" si a baut o gura de bere si apoi una din bautura carbogazoasa.La conferinta de presa de cu o zi inaintea meciului de la Budapesta, dintre Portugalia si Ungaria, Cristiano Ronaldo a indepartat din fata sa doua sticle de Coca-Cola si luat una de apa, spunand "apa!", un indemn la a nu bea celebra bautura racoritoare.La randul sau, francezul Paul Pogba a luat o sticla de bere Heineken (fara alcool) care se afla in fata sa si a pus-o sub masa, la o conferinta de presa de la Euro-2020.