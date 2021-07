Povestea nemuritorului Chiellini. Capitanul Italiei a fost la un pas sa rateze EURO si cum a devenit licentiat in economie. "Nu imbatranesc deloc"

La 36 de ani, fundasul de fier a fost unul dintre cei mai buni jucatori ai Italiei la EURO 2020. Squadra Azzurra a castigat Campionatul European de fotbal dupa o finala decisa la penalty-uri, impotriva Angliei.Chiar daca pare un fotbalist fioros datorita intrarilor sale la limita asupra adversarilor, Chiellini este un tip linistit in afara fotbalului.Nascut la Pisa, capitanul Italei a inceput sportul - rege la juniorii lui Livorno. A ajuns la Juventus in 2004, an in care a jucat si primul meci pentru Italia. Pana atunci, Chiellini a evoluat pentru nationala , la toate grupele de varsta. Fotbalistul are chiar o medalie de bronz la Jocurile Olimpice de la Atena.Pe langa fotbal, Chiellini s-a ocupat si de studii. Italianul si-a luat licenta in economie la Universitatea din Torino cu 109 puncte din 110 posibile. El le-a prezentat si o analiza financiara sefilor lui Juventus, lucrare dupa care se ghideaza board-ul torinezilor in prezent.Chiar daca in august face 37 de ani, Chiellini nu are de gand sa se retraga de la nationala Italiei , vrea sa castige si Campionatul Mondial in Qatar, in 2022.Pandemia de COVID - 19 a avut si lucruri bune pentru fotbalistul lui Juventus. Daca EURO s-ar fi desfasurat in 2020, asa cum era programat initial, Chiellini nu ar fi prins turneul final din cauza unei accidentari groaznice la genunchi.Evolutiile lui de la Campionatul European de fotbal l-au impresionat si pe Dan Petrescu "Nu vedeti cum joaca Chiellini si cu Bonucci. Nu imbatranesc deloc. Cred ca ii baga la antrenamente, ii aduc direct la meciuri ", a spus fostul antrenor de la CFR Cluj , la PRO TV.Italia a castigat EURO 2020 dupa o finala dramatica cu Anglia, pe Wembley.Britanicii au deschis scorul prin Shaw in minutul 2, iar Bonucci a egalat in minutul 67.Meciul a fost decis la loviturile de departajare, unde Italia a castigat cu 3-2.