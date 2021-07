Nebunie la Roma! Italienii au prezentat trofeul EURO 2020 suporterilor pe strazi si presedintelui tarii VIDEO

Fotbalistii italieni le-au aratat trofeul si suporterilor adunati pe strazi."Vrem sa dedicam victoria presedintelui Mattarella, tuturor italienilor si lui Davide Astori. Davide este mereu in gandurile noastre. Acest trofeu este o victorie a grupului, a celor care au stiut sa puna binele colectiv inaintea celui individual. Nu suntem aici pentru ca am marcat un penalti mai mult, ci pentru ca am crezut in valorile prieteniei", a declarat Chiellini.Davide Astori, capitanul echipei Fiorentina , a murit, la varsta de 31 de ani, in somn, in noaptea de 3 spre 4 martie 2018. El a decedat intr-o camera de hotel din Udine, unde formatia lui urma sa joace un meci de campionat Astori a murit in urma unei aritmii ventriculare maligne, cauzata de o boala cardiaca grava, care nu a fost diagnosticata niciodata.Moartea sa a generat o mare emotie in Italia, tara ale carei culori le-a aparat in echipa nationala Dupa intalnirea cu Mattarella, jucatorii italieni au fost primiti si de premierul Mario Draghi.