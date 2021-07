Presa italiana e in delir dupa calificarea nationalei in finala Euro 2020. Ce-au scris spaniolii: "Penalty-uri blestemate"

"Suntem in finala. Italia a zburat din nou, visul continua. Duminica ne reintoarcem pe Wembley si vom evolua cu trofeul pe masa, dupa un parcurs extraordinar", a notat Gazzetta dello Sport.Italia lui Mancini a fost fantastica, a scris agentia Ansa, care subliniaza ca seara a fost una de suferinta, dar in care s-a castigat cu inima."Spectacol Azzurri" pe Wembley, a notat La Repubblica, subliniind ca portarul Donnarumma a beneficiat si de ajutorul divin la loviturile de departajare. Spaniolii scriu despre "Penaltiuri blestemate", insa incearca sa vada partea buna a lucrurilor. "Am pierdut un meci, dar am castigat o echipa, i-am castigat pe Dani Olmo, pe Luis Enrique, pe Pedri...", a notat Marca."Spania a murit cu onoare pe Wembley", a scris El Mundo, in timp ce Sport subliniaza ca Alvaro Morata a fost si "inger si demon" pentru spanioli.Cel mai important cotidian de sport din Europa, L'Equipe, remarca faptul ca italienii au castigat cu inima si sufletul un meci in care au fost dominati de spanioli.Reprezentativa Italiei s-a calificat in finala Euro-2020, dupa ce a invins, marti, pe Wembley, selectionata Spaniei, scor 4-2, in urma loviturilor de departajare, in semifinalele competitIei.La finalul celor 90 de minute de joc si a prelungirilor, scorul a fost egal, 1-1.Pentru Italia a marcat Federico Chiesa, in minutul 60, iar pentru Spania a punctat Alvaro Morata, in minutul 80.La loviturile de departajare, pentru Italia au transformat Belotti, Bonucci, Bernardeschi si Jorginho si a ratat LocatelliPentru Spania au transformat Moreno si Alcantara si au ratat Olmo si Morata.In finala, unde s-a calificat pentru a patra oara, Italia va incerca un al doilea titlu european in fata Angliei sau Danemarcei.