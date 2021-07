Prima semifinala de la EURO 2020: Italia - Spania. Ocazie mare pentru spanioli LIVE

- a inceput partida- Ocazie mare pentru Spania - Donnaruma respinge in extremis sutul lui OlmoSTIREA INITIALAPrima semifinala de la EORO 2020 se joaca pe Wembley, intre Italia si Spania.Cele doua echipe s-au intalnit si in finala Campionatului European de fotbal din 2012, cand ibericii s-au impus cu 4-0 si au castigat turneul final. Italienii joaca fara cel mai bun fundas stanga de la EURO 2020, Leonardo Spinazzola, care s-a accidentat in sfertul de finala cu Belgia si va lipsi o jumatate de an de pe gazon.Luis Enrique incepe fara Morata si Moreno, pe care i-a lasat pe banca.ECHIPELE DE START:Italia: Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson - Barella, Jorginho, Verratti - Chiesa, Immobile, InsigneSelectioner: Roberto Mancini Spania: Unai Simon - Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Alba - Koke, Busquets, Pedri - Ferran Torres, Oyarzabal, Dani OlmoSelectioner: Luis EnriqueArbitru: Felix Brych (Germania)