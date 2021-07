"Este trist si nedrept". Cum a trait Sergio Ramos eliminarea Spaniei in semifinale la Euro 2020

Triste e injusto. No ha podido ser, pero habeis hecho vibrar y emocionarse a todo un pais. Orgulloso de nuestra Seleccion. #VamosEspana - Sergio Ramos (@SergioRamos) July 6, 2021

"Este trist si nedrept. Nu s-a putut merge mai departe, dar ati facut sa vibreze si ati emotionat o tara intreaga. Mandru de echipa noastra. #VamosEspana", a scris Ramos pe Twitter La finalul celor 90 de minute de joc si a prelungirilor, scorul a fost egal, 1-1.Pentru Italia a marcat Federico Chiesa, in minutul 60, iar pentru Spania a punctat Alvaro Morata , in minutul 80.La loviturile de departajare, pentru Italia au transformat Belotti, Bonucci, Bernardeschi si Jorginho si a ratat LocatelliPentru Spania au transformat Moreno si Alcantara si au ratat Olmo si Morata.In finala, unde s-a calificat pentru a patra oara, Italia va incerca un al doilea titlu european in fata Angliei sau Danemarcei.