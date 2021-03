O sansa in plus pentru Romania la meciul cu Germania. Nemtii vin fara 5 jucatori de baza la Bucuresti

Germania va juca acasa cu Islanda (25 martie) si Macedonia de Nord (31 martie), intre aceste meciuri fiind deplasarea din Romania, pe 28 martie.Restrictiile impuse de guvernul german pentru a preveni raspandirea noului coronavirus prevad ca persoanele venite din Marea Britanie vor petrece 14 zile in carantina. In aceste conditii, Loew a decis sa nu cheme la lot cinci jucatori din Premier League: Timo Werner, Kai Havertz, Antonio Ruediger (toti trei de la Chelsea ), Bernd Leno (Arsenal) si Ilkay Guendogan ( Manchester City ).Loew a declarat, la un post de televiziune, ca nu se va baza pe acesti jucatori nici la meciul din Romania, tara in care nu se aplica astfel de reguli referitoare la carantina."Suntem intr-o bula, iar cand jucatorii ni se alatura, exista intotdeauna pericol. Aceasta nu e solutia pe care ne-o dorim", a spus selectionerul.Loew a dezvaluit ca-i va convoca pentru aceste partide pe foarte tinerii Jamal Musiala ( Bayern Munchen ) si Florian Wirtz (Bayer Leverkusen).In alta ordine de idei, Loew si Federatia germana de fotbal (DFB) exclud relocarea meciurilor de pe teren propriu in alte tari din cauza pandemiei."Noi am spus ca nu vom muta meciurile internationale in alta parte, la Budapesta sau asa ceva, fiindca pentru noi asta nu prea are sens", a spus tehnicianul. El s-a referit la faptul ca meciurile dintre RB Leipzig si Liverpool, din optimile de finala ale Ligii Campionilor, au avut loc in capitala Ungariei, din cauza restrictiilor existente in Germania."Categoric vom juca meciurile (de acasa) in Germania", a spus Loew.