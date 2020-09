Achizitie de ultima ora la Viitorul. Cine e mijlocasul spaniol transferat de echipa lui Gica Hagi

"Josemi", un jucator care in aceasta vara si-a facut debutul pentru gruparea Las Palmas in a doua divizie iberica (Segunda Division), a semnat un contract valabil pentru 3 ani. In trecut, el a mai fost in proprietatea cunoscutei echipe Racing Santander, unde si-a facut si junioratul.Nascut la 26 februarie 1998, Josemi evolueaza pe postul de mijlocas central, iar la Viitorul va fi antrenat de conationalul sau Ruben de la Barrera, cel care i-a luat locul lui Gica Hagi pe banca formatiei din Ovidiu.