Adam Lallana a plecat de la Liverpool si va juca la Brighton

El mai era dorit de Everton, Leicester si Burnley.Lallana a jucat 22 de meciuri pentru Liverpool in acest sezon. El a caltigat totul cu Reds: Premier League, Liga Campionilor, Supercupa Europei si Cupa Mondiala a Cluburilor.Venit in 2014 de la Southampton, Lallana a disputat in total 196 de meciuri pentru Liverpool si a marcat 30 de goluri