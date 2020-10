Jucatorii lui Gigi Becali, amendati pentru nerespectarea Regulamentului Disciplinar

"Reclamant * Federatia Romana de Fotbal / Parat * Fotbal Club FCSB SA/ Admite sesizarea.In temeiul art. 82.2.b, art. 83.2.c, art. 54.2 cu aplicarea art. 43.9 din RD al FRF, sanctionarea clubului FCSB SA cu penalitate sportiva de 5000 leiIn temeiul art. 54.1 si 6 cu aplicarea prev. art. 43.4 lit. b, c si e din RD al FRF, sanctionarea jucatorului Florin Tanase cu penalitate sportiva de 5000 leiIn temeiul art. 54.1 si 6 cu aplicarea prev. art. 43.4 lit. b, c si e din RD al FRF, sanctionarea jucatorului Valentin Cretu cu penalitate sportiva de 5000 leiIn temeiul art. 54.1 si 6 cu aplicarea prev. art. 43.4 lit. b, c si e din RD al FRF, sanctionarea jucatorului Miron Andrei cu penalitate sportiva de 5000 lei", este textul de pe site-ul frf.ro, in care sunt prezentate deciziile comisiei.Articolele invocate prevad urmatoarele:"Articolul 82 - Responsabilitatea pentru comportarea spectatorilor2 Clubul vizitator raspunde pentru comportarea neregulamentara a propriilor grupuri de suporteri si, in functie de gravitatea faptelor, poate fi sanctionat in mod similar cu clubul gazda si/sau cu masura interzicerii propriei galerii sau propriului grup de suporteri la jocurile disputate in deplasare sau pe teren neutru de la 1 la 10 jocuri. Suporterii care ocupa in stadion sectorul destinat oaspetilor sunt considerati a fi suporterii echipei oaspete, cu exceptia cazului in care se probeaza contrariul.b) afisarea sub orice forma de inscriptii rasiste, xenofobe si jignitoare, scandarea de cuvinte/expresii jignitoare si obscene ori emiterea de sunete in scop jignitor;Articolul 83 - Nerespectarea obligatiilor de organizare a jocurilor2 Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor privind asigurarea masurilor de ordine si siguranta in stadion care au avut drept rezultatc) afisarea sub orice forma de inscriptii rasiste, xenofobe si jignitoare, scandarea de cuvinte/expresii jignitoare si obscene ori emiterea de sunete in scop jignitor, se sanctioneaza in conformitate cu dispozitiile art. 54 din prezentul regulament;Articolul 54 - Rasismul. Xenofobia. Discriminarea. Denigrarea1 Orice persoana care, in mod public, discrimineaza sau denigreaza pe altcineva intr-o maniera jignitoare pe motive de rasa, culoare, limba, religie, sex, origine etnica sau care comite o alta fapta avand acest caracter, va fi suspendata pentru 6 jocuri la toate nivelurile, in cazul jucatorilor, echipei tehnice si antrenorilor si 4 luni pentru oficiali. In plus, clubul caruia apartine faptuitorul va fi sanctionat o penalitate sportiva de la 5.000 la 60.000 de lei, la fiecare noua abatere de acelasi tip penalitatea urmand a fi majorata cu 1/2 fata de cea aplicata anterior. La atingerea pragului maxim clubul va fi sanctinat gradual cu programarea jocurilor fara spectatori de la 1 la 4 etape cumulat cu o penalitate sportiva de 60.000 lei. Daca acesta este un oficial asimilat, penalitatea va fi de la 10.000 la 80.000 de lei. Aceeasi sanctiune se aplica si in cazul in care o persoana are un comportament xenofob, ofensator sau care hartuieste o alta persoana pe astfel de motive.2 Daca spectatorii afiseaza inscriptii continand sloganuri discriminatorii/denigratoare/rasiste/ xenofobe sau se fac vinovati de alte comportari de acest fel la un joc, organul jurisdictional va aplica o sanctiune de la 5.000 la 70.000 de lei clubului pe care l-au sustinut spectatorii respectivi, la fiecare noua abatere de acelasi tip penalitatea urmand a fi majorata cu 1/2 fata de cea aplicata anterior. La atingerea pragului maxim clubul va fi sanctionat cu masura programarii unui joc fara spectatori cumulat cu o penalitate sportiva de 70.000 lei. Daca spectatorii nu pot fi identificati ca suporteri ai unuia dintre cluburi , va fi sanctionat clubul gazda, in mod corespunzator.3 Sanctiunile aplicate pe baza acestui articol pot fi reduse sau chiar anulate daca jucatorul sau clubul respectiv dovedesc ca nu a existat sau a existat o culpa minima a sa in savarsirea abaterii sau daca alte motive serioase o justifica, cum ar fi, in special, abaterile care au fost provocate intentionat pentru a cauza sanctionarea jucatorului sau clubului conform acestui articol. Procedura evaluarii circumstantelor atenuante va fi cea prevazuta de acest regulament".