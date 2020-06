Au fost cei mai buni jucatori de la Mondial, dar unul e in Premier League si altul e in Romania: "Nu am fost suficient de matur sa raman in top"

Ziare.

Valmir Berisha si Kelechi Iheanacho, caci despre ei vorbim, au fost cei mai buni jucatori ai Campionatului Mondial de juniori din 2013, insa viata lor a luat-o pe cai diferite.Ajuns la 24 de ani, suedezul Berisha a fost golgeterului Mondialului din 2013 din Emiratele Arabe Unite, cu 7 goluri marcate, si visul sau de a ajunge un jucator de top parea realizabil.A fost transferat imediat dupa turneul final de Roma, dar nu a stat prea mult acolo. Si-a trecut apoi in CV echipe obscure ca Aalesund, Cambuur, sau Velez Mostar din Bosnia.In loc sa ajunga la Liverpool sau Real Madrid , unde a fost dorit dupa acel Campionat Mondial, Berisha a ajuns in 2020 unde se astepta mai putin... la Chindia Targoviste, unde spera sa-si relanseze cariera.Vara aceasta a inceput cum nu se putea mai bine pt el, a dat golul victoriei in amicalul contra Craiovei,1-0, iar miercuri seara, Chindia cu el titular a invins pe Viitorul cu 2-1.Nu acelasi lucru se poate spune despre Kelechi Iheanacho. Nigerianul a fost declarat de FIFA cel mai bun jucator al Mondialului din Emirate, unde a catigat tilul mondial cu Nigeria si a fost cumparat imediat de bogatii de la Manchester City Au urmat sezoane jucate pentru City cu goluri marcate si in 2017 Iheanacho a fost cumparat de Leicester cu 25 de milioane de lire sterline! Ca o simpla comparatie, Berisha a ajuns liber de contract la Chindia.Invins de Nigeria in semifinalele Mondialului din 2013, jucatorul Chindiei este prieten cu multi jucatori africani si regreta nu a luat decizia cea mai buna dupa acel Mondial.Si cotele celor doi sunt in contrast izbitor, 125.000 de euro este valoarea lui Berisha in acest moment fata de 12 milioane de euro cea a lui Iheanacho, conform transfermarkt.com.