Boca Juniors si-a suspendat antrenamentele dupa mai multe cazuri de Covid-19 in randul jucatorilor

Clubul a anuntat ca jucatorii au fost plasati in izolare.Boca a anuntat deja de saptamana trecuta ca patru jucatori sunt pozitivi, dar asimptomatici, dupa reluarea antrenamentelor.Echipele din campionatul Argentinei si-au reluat antrenamentele in iulie, dupa ce in martie campionatul a fost oprit din cauza pandemiei de coronavirus.