Momente groaznice la Berna. Un jucator de la CFR Cluj a fost lovit rau la cap. "Nu-si aduce aminte nimic, nu stie unde este"

Campioana Romaniei a fost dezavantajata clar de arbitrul francez si a fost eliminata din Europa.Si asta nu este tot.Croatul Debeljuh a primit o lovitura cu genunchiul in cap in ultimele minute ale partidei, suferind o comotie cerebrala si a a ajuns de urgenta la spital, scrie fanatik."Debeljuh are comotie. Nu-si aduce aminte nimic, nu stie unde e", a spus si antrenorul Edward Iordanescu despre acest caz.Debeljuh a marcat golul celor de la CFR CLuj, in minutul 85, dupa ce a intrat in teren in minutul 75 in locul lui Adita Paun.Deblejuh a fost adus in aceasta vara de echipa clujeana de la FC Hermannstadt.