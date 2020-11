Reactii dupa CFR Cluj - UTA 0 - 1. Laszlo Balint: Am crezut in potentialul nostru. La pauza am reusit sa-i fac pe baieti sa creada ca putem sa castigam

"Noi am crezut in potentialul nostru, chiar daca foarte multa lume nu se astepta ca noi sa castigam aici. Am lucrat foarte mult in ultima perioada sa remediem problemele defensive. La pauza am reusit sa-i fac pe baieti sa creada ca putem sa castigam.Acum trebuie sa sarbatorim, pentru ca meritam, iar de marti o sa incepem sa pregatim meciul de Cupa. Avem un drum lung pana sa ajungem la consistenta necesara pentru a ajunge in partea de sus a clasamentului. In prima repriza am avut momente in care parca i-am respectat prea mult pe cei de la CFR", a spus Balint pentru posturile care transmit Liga 1 Formatia CFR Cluj a fost invinsa, duminica seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de echipa UTA Arad, intr-un meci din etapa a XI-a a Ligii I. Golul a fost marcat de Hora, in minutul 75, cu un sut de la marginea careului.