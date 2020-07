Chelsea, cea mai tare pe piata transferurilor. Englezii dau 80 de milioane euro pe un jucator

Dupa ce au dat 50 de milioane euro pe Timo Werner, de la Leipzig, Chelsea nu se opreste aici.Abramovich ofera 80 de milioane euro pe vedeta lui Leverkusen, Kai Havertz, anunta Sky Sports.Germanul s-a inteles deja cu Chelsea, insa mai sunt de pus la punct ultimele detalii intre cluburi si jucator va fi prezentat pe Stamford Bridge.Kai Havertz are 21 de ani si a facut un sezon de senzatie in Bundesliga. Real Madrid il vrea si ea pe fotbalist, insa Leverkusen nu vrea o suma mai mica de 80 de milioane in schimbul lui Havertz.