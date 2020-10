Cinci cazuri pozitive de COVID-19 la clubul Chindia Targoviste

Dintre cei cinci, trei sunt jucatori , unul antrenor la Centrul de Copii si Juniori, iar altul e un junior Under-17.''Clubul nostru a luat masurile care se impun in aceasta situatie si asteapta acum deciziile Directiei de Sanatate Publica Dambovita. Conform Protocolului medical pentru reluarea competitiilor, programarea meciului cu Gaz Metan Medias (sambata, 17 octombrie, ora 14:00) nu este pusa in pericol'', a precizat clubul.De la 12 iunie, cand au fost reluate meciurile de fotbal, au fost confirmate mai multe cazuri de infectare cu COVID-19 la jucatori si angajati ai unor cluburi din Liga I ( FC Dinamo , FC Botosani, CFR Cluj Universitatea Craiova , Politehnica Iasi, Astra Giurgiu FCSB , FC Arges, UTA, Chindia Targoviste, FC Viitorul Constanta, FCSB, FC Hermannstadt) si Liga a II-a (Concordia Chiajna, Petrolul Ploiesti , ASU Poli Timisoara , Turris Oltul Turnu Magurele, FC U Craiova 1948, Pandurii Targu Jiu, FC Farul Constanta, CSM Resita, FK Csikszereda, FC Rapid ).In randul arbitrilor, in lotul pentru primele doua esaloane, au fost depistate pana acum zece cazuri, persoanele in cauza fiind oprite de la delegari de Federatia Romana de Fotbal.