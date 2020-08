Cinci jucatori de la UTA, testati pozitiv cu noul coronavirus

"Utistii au sustinut cea de-a noua testare Covid impusa odata cu instaurarea protocolului medical. Pe langa jucatori si staff-ul tehnic, la testare a participat si staff-ul administrativ. Rezultatele au sosit in aceasta seara, cinci dintre jucatori iesind pozitivi. Acestia raman in izolare, in timp ce restul lotului incepe ciclul saptamanal pentru meciul cu Viitorul Constanta", se arata in comunicatul clubului.UTA Arad a anuntat, miercuri, un prim caz de infectare, astfel ca tot lotul, staff-ul tehnic si cel medical au intrat in izolare. Meciul pe care echipa urma sa il dispute cu CFR Cluj a fost anulat.Echipa aradeana ar urma sa joace in prima etapa a Ligii I sambata viitoare, de la 15.30, in deplasare, cu FC Viitorul.