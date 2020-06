Ciprian Deac, dupa victoria CFR-ului in fata FCSB: "Nu conteaza prea mult ca suntem o echipa mai batrana. Daca muncesti, Dumnezeu te va rasplati"

Ziare.

"A fost o pauza lunga, ciudata, in care nu ne-am putut nici antrena, dar e bine pentru ca noi ca meciul s-a terminat asa. Avem un avans de 7 puncte, dar cred ca nu s-a terminat nimic. Daca muncesti, Dumnezeu te va rasplati. Am avut impresia ca jucam un meci amical, e ciudat fara spectatori. Ne-am incalzit mai greu, suntem pe Diesel, dar facem antrenamente tari, asa ca nu conteaza prea mult ca suntem o echipa mai batrana", a declarat Deac la Digisport.CFR Cluj a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), formatia FCSB, in etapa a III-a a play-off-ului Ligii I, prima dupa intreruperea cauzata de pandemia de coronavirus.