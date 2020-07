Comunicat dur al campioanei CFR Cluj: "Suntem consternati de caracterul, nesimtirea si ipocrizia unor oameni. Acesti oameni sunt ca hienele"

"Va asiguram ca respectam toate indicatiile primite din partea autoritatilor avizate si am suspendat organizarea oricarui fel de antrenament din momentul in care am primit rezultatul pozitiv al lui Adrian Paun.In schimb, suntem consternati de caracterul, nesimtirea si ipocrizia unor oameni care acum ceva timp refuzau orice idee de a opri competitia, iar acum apar din 5 in 5 minute si solicita oprirea campionatului.Acesti oameni sunt precum hienele care mananca din resturile lasate de catre animalele de prada, dupa ce acestea s-au indestulat.Din pacate, asemenea persoane care au crescut intr-un regim in care minciuna si tupeul au primat in obtinerea unor foloase nemeritorii, nu se pot debarasa de aceste obiceiuri.Am condus acest campionat atata vreme si am respectat competitorii. Avem dreptul sa cerem respect, pentru ceea ce am dovedit pana acum!Opriti-va. Sunteti penibili! Suntem prea puternici. Nu putem fi doborati atat de usor", se arata in comunicatul celor de la CFR Cluj