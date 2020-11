Cosmin Contra: Nu sunt genul care sa renunte la greu. Raman, am incredere in munca pe care o depun

El a mentionat ca nu este genul de om care sa renunte atunci cand este mai greu."Nu am ce sa le reprosez jucatorilor, am pierdut meciul pe mici detalii. Azi nu meritam sa pierdem, dar suntem intr-o pasa proasta, nu avem norocul sa iesim din pasa proasta. Suntem intr-o situatie delicata.Trebuie sa mergem inainte. Avem cinci infrageri consecutive si trebuie sa fim mai atebnti sau sa dam mai mult. Singurii care pot sa scoata echipa din aceasta pasa sunt jucatorii, impreuna cu mine, bineinteles.Suntem intr-o situatie grava si sper ca saptamana asta sa-si dea seama de gravitatea situatiei la nivel sportiv. Avem nevoie de o victorie cu care sa ne linistim la nivel sportiv. Acum trebuie sa fim mai uniti, dupa aceste cinci infrangeri", a spus Contra la LookSport+.Intrebat daca isi simte postul in pericol, el a raspuns: "Intrebati-l pe actionar sau pe cei care conduc echipa. Nu sunt genul care sa renunte la greu. Raman, am incredere in munca pe care o depun. Am incredere ca putem sa castigam meciuri i sa redresam corabia chiar daca va fi destul de greu".De cealalta parte, Ruben de la Barrera a vorbit despre problemele de efectiv cu care se confrunta. "Am incercat sa ne adaptam din cauza problemelor medicale. A trebuit sa gasim toate resursele, am avut un meci foarte greu.Nu vorbesc neaparat despre circumstantele acestea, ci si despre adversar, care are niste jucatori foarte buni. Am facut o greseala si am primit gol.A fost nevoie de suferinta, dar am luptat si am obtinut cele trei puncte. Ne-au lipsit multi jucatori. Ceea ce am facut azi trebuie sa punem intr-un anumit context, dar trebuie sa ne imbunatatim jocul. Ne lipsesc 12 jucatori, nu unul singur. Luckassen a progresat mult de cand a venit.Ca atacant, cand vorbim de goluri , un atacant trebuie sa inscrie. Dinamo e intr-o situatie dificila, dar si noi suntem, insa noi, astazi, n-am facut decat ceea ce trebuia sa facem", a afirmat De la Barrera, potrivit digisport.ro.Formatia FC Viitorul a invins, duminica seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Dinamo, intr-un meci din etapa a zecea a Ligiii I. Au marcst: Dobrosavlevici '53, Luckassen '56 / Borja Valle '64.