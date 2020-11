EXCLUSIV Ongenda, testat pozitiv. Ce jucatori importanti de la Botosani au coronavirus si nu vor juca cu FCSB

Echipa moldoveana se va deplasa in Bucuresti, pentru meciul cu FCSB , fara cinci jucatori importanti.Chindris, Ongenda, Braun, Stefan Ashkovski si Harut sunt jucatorii de la echipa moldoveana care au fost testati pozitiv cu noul coronavirus si nu vor juca in meciul cu echipa lui Becali.In plus, antrenorul Botosaniului, Marius Croitoru are o mare problema, nu stie pe ce juniori se va putea baza pentru partida de la Bucuresti. Harut si Chindris, cei doi care erau susceptibili pentru regula under 21 au coronavirus si nu vor face deplasarea in Capitala.