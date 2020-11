Craiova nu scapa de coronavirus. Un fotbalist, testat pozitiv

"Din pacate, in urma ultimei testari COVID-19, unul dintre fotbalistii echipei noastre a fost depistat pozitiv. Ii dorim insanatosire grabnica", a precizat clubul.La echipa antrenata de Cristiano Bergodi au mai fost testati pozitiv George Cimpanu, Stefan Vladoiu, Vladimir Screciu si Bogdan Vatajelu.Cimpanu si Vladoiu s-au vindecat si au fost reintegrati in lot.CS Universitatea Craiova va evolua, pe teren propriu, impotriva Chindiei Targoviste, vineri, de la ora 21.30, in etapa a X-a a Ligii I.