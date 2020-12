Reactii dupa Craiova - FCSB 0-2. "Am stiut ce am vrut si am strans randurile. Cred ca suntem mai maturi anul acesta si mai uniti"

"Am intalnit un adversar bun, aveam nevoie de aceasta victorie. Nu a fost usor, am venit dupa o infrangere. Am stiut ce am vrut si am strans randurile.Am inceput slab meciul, chiar vorbisem la pauza- ca trebuie sa intram mai bine in repriza a doua, ca am fost moi. Acea pauza de 5-6 zile m-a dat putin inapoi, nu sunt suta la suta. Important e ca reusim sa strangem puncte, ca reusesc sa-mi ajut echipa.Ciudat ca vom juca la Mogosoaia, dar important e ca noi sa stim ce avem de facut luni si sa terminam pana la pauza sezonului pe primul loc. Cred ca suntem mai maturi anul acesta si suntem mai uniti", a spus Man la posturile care transmit Liga I.Formatia FCSB a invins, vineri, in deplasare, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa Universitatea Craiova si a urcat pe primul loc in Liga I.Golurile au fost marcate de Man, in minutele 39 si 55.CITESTE SI: A fost "distractie" in Banie. FCSB, victorie fara drept de apel in derby-ul cu Craiova