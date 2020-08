Craiova isi lauda rivalii: "Vinicius este mondial. Sa plece mai repede din Romania"

"E dureros, eram cea mai buna echipa din campionat , am jucat sase meciuri formidabile. Pacat ca a venit pauza asta si ne-a dat peste cap. Azi, nu am fost cum trebuie. Am visat (n.r. - titlul), pentru ca eram o echipa buna, o echipa in forma si nu ne gandeam.Niciun om nu se gandea ca azi vom pierde, mai ales acasa. Felicit CFR-ul, ca azi au fost mai in forma ca noi.Doua faze fixe, Vinicius, numarul 1, este mondial omul asta, sper sa plece cat mai repede din Romania, au meritat victoria, per total. Cred ne-a lipsit prospetimea, nu ne-am simtit foarte bine, cred ca pauza asta ne-a dat peste cap si azi nu am fost ce trebuia sa fim.Cred ca la anul o sa castigam detasat. (n.r. - daca este CFR o campioana corecta) Nu stiu daca e corecta, dar daca au ajuns pana in momentul asta, inseamna ca au meritat", a declarat Mateiu, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.Formatia CFR Cluj a castigat al treilea titlu consecutiv de campioana a Romaniei, al saselea din istorie, luni seara, dupa ce a invins, in deplasare, cu scorul de 3-1 (1-1), echipa Universitatea Craiova, in ultima etapa a play-off-ului editiei 2019/2020 a Ligii I, meci disputat in sistem de finala. Partida s-a disputat ca o finala ca urmare a unei decizii a Comitetului Executiv al FRF . Daca dupa doua reprize era egalitate, s-ar fi trecut la prelungiri si eventual la lovituri de departajare.