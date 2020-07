Craiova si Viitorul negociaza pentru doi jucatori. Cicaldau, sanse foarte mari sa fie vandut

Jucatorii lui Hagi sunt cei mai cautati de echipele care se bat la titlu, in Liga 1 Craiova il vrea neaparat pe Ghita de la Viitorul . Fundasul central este pe placul patronului Rotaru, care in iarna a oferit 1,2 milioane de euro.Conform unor surse Ziare.com, Hagi a cerut 2 milioane in schimbul fotbalistului, dar omul cu banii de la Craiova a respins pretul, deocamdata.Se pare ca partile se vor intelege in jurul sumei de 1,5 milioane de euro.Nu doar pentru Ghita negociaza Hagi si Rotaru, Boboc, fundasul dreapta al dobrogenilor, este si el dorit in Oltenia.Patronul Craiovei vede un potential urias in jucatorii crescuti de Hagi, ultimul jucator care ii certifica acest lucru este Alexandru Cicaldau.Cumparat in 2018 de la Viitorul pentru aproape 800 000 de euro, Cicaldau are o oferta scrisa din Italia, 7 milioane de euro ar incasa Craiova in schimbul fotbalistului.Sursele Ziare.com spun ca patronul Mihai Rotaru este tentat sa-i dea curs propunerii venite din Italia, dar dupa finala campionatului, Craiova - CFR Cluj Hagi va incasa si el o parte din acest transfer, a mai pastrat 15% dintr-o viitoare mutare a lui Cicaldau, atunci cand a acceptat sa-l dea la Craiova.Alexandru Cicaldau are 23 de ani si sezonul acesta este cel mai bun din cariera lui.A inscris 14 goluri pentru Universitatea Craiova si este unul dintre jucatorii in care antrenorul echipei nationale, Mirel Radoi , isi pune mari sperante.