EXCLUSIV Totul despre cum l-a pierdut Craiova pe Octavian Popescu, jucatorul de milioane de la FCSB. Ce om l-a sfatuit pe Mihai Rotaru ca fotbalistul nu este bun si ce bani s-au invartit in jurul lui

Chiar si jucatorii din "Generatia de Aur" cred ca tanarul jucator este inzestrat cu un talent iesit din comun si toti ii prevestesc un viitor stalucitor in fotbalul mondial.Lui Gigi Becali nici acum nu-i vine sa creada cum a reusit asa de usor sa aduca un jucator atat de valoros si talentat la FCSB Practic, latifundiarul din Pipera a pus mana pe o "mina de aur", fara prea mari eforturi.Inainte sa ajunga la FCSB, Octavian Popescu a fost in curtea Universitatii Craiova, insa anumite lucruri si niste oameni au facut ca fotbalistul sa ajunga in cele din urma la echipa lui Becali.Ziare.com va dezvaluie adevarul despre cum l-a pierut Craiova pe fotbalist.Suntem in vara lui 2020, contractul de imprumut al jucatorului Octavian Popescu de la Regal Sport, club apartinator si Universitatea Craiova este aproape de final.Oltenii puteau sa-l obtina definitiv pe jucator, doar daca plateau 90 000 de euro suma de transfer.In plus, sefii Craiovei ar fi trebuit sa se puna de acord si cu Octavian Popescu in ceea ce priveste contractul sau.Din cate se pare, conform unor surse Ziare.com, oamenii care conduc Universitatea Craiova nu ar fi fost pe deplin incantati de fotbalist si i-ar oferit un salariu de 600 de lei lunar, timp de cinci ani!Da, ati citit bine. O suma infima pentru un fotbalist cu un asa potential.Vazand toate acestea, jucatorul si-a sunat apropiatii si le-a spus ce salariu i-a fost promisde echipa olteana.Familia si cunoscutii i-au interzis lui Octavian Popescu sa semneze un asa contract ridicol.Totodata, in jurul lui Mihai Rotaru, patronul Craiovei, cineva i-ar fi spus ca acest fotbalist nu va prinde echipa, pentru ca acolo, ei il au pe Stefan Baiaram, pe aceeasi pozitie.Sursele Ziare.com spun ca unul dintre sfatuitorii lui Rotaru, Silvian Cristescu, ar fi insistat ca Octavian Popescu este sub valoare ca Stefan Baiaram si astfel patronul echipei a luat decizia de a-i oferi un salariu ridicol actualului fotbalist de la FCSB, obligandu-l practic sa plece din Oltenia.Dupa 1 iulie 2020 a intrat in scena Giovani Becali Impresarul a auzit din vorba in vorba despre acest Octavian Popescu, despre conditiile care i s-au oferit la Craiova si a spus sec: "il duc la FCSB si Gigi ii da 1000 de euro salariu". Asa s-a si intamplat, cu acordul clubului de care apartinea, Regal Sport, fotbalist a ajuns la FCSB, unde a semnat un contract cu un salariu de 1000 de euro la inceput.Pe langa salariu, Gigi Becali a platit pe loc 90 000 de euro in contul clubului apartinator, Regal Sport ramanand cu 10% in cazul unui transfer ulterior.Vazand ca Octavian Popescu face senzatie la FCSB, Gigi Becali a dat in luna octombrie 2020 inca 100 000 de euro pentru cele 10% si astfel fotbalistul este in totalitate in proprietatea echipei sale.In plus, patronul de la FCSB i-a marit contractul fotbalistului de la 1000 la 3000 de euro lunar, iar cu inceputul lui 2021 a urcat la 400 de euro.Ce diferenta pentru fotbalist de la salariul propus de Craiova in urma cu 7 luni, adica 600 de lei, la 4000 de euro luna la FCSB, o crestere uluitoare.Mihai Rotaru este negru de suparare dupa ce a pierdut aceasta afacere banoasa. Patronul Craiova si-a acuzat oamenii de neglijenta si a anuntat masuri drastice la club, taieri de salarii pentru o perioada de timp.Titular in acest sezon la FCSB, Octavian Popescu a atras deja atentia echipelor mari din Europa.Pare ciudat, dar este adevarat. Fotbalist valoros si cu un potential urias, Octavian Popescu nu a fost convocat la natioanele de juniori Multi il arata cu degetul pentru aceasta situatie pe Mihai Stoichita , directorul tehnic al FRF , care impreuna cu antrenorii coorondatori de la lot i-au preferat pe Bani de la Dinamo si Baiaram de la Craiova in dauna lui Octavian Popescu.