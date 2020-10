Cum sunt transferati jucatorii la Universitatea Craiova? "Am trei analisti, pe care doar si eu directorul economic ii stim"

""Am trei analisti pe care ii stiu doar eu si directorul economic, cel care ii plateste.Unul e roman si doi portughezi. Sunt fosti fotbalisti.Daca da Sorin Cirtu un jucator, eu il trimit la analist, se uita unul, dupa aceea ceilalti. In final, se uita si antrenorul care da verdictul.Asa au fost adusi Capatana, Cimpanu, Ofosu. Au fost jucatori ceruti", a spus Mihai Rotaru la Digisport. Universitatea Craiova este lider in Liga 1 , la trei puncte de locul doi, ocupat de FCSB