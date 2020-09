Dinamo a adus un jucator care a jucat pentru Barcelona in Champions League

Juan Camara are 26 de ani, joaca pe banda stanga si vine la Dinamo, sub forma de imprumut, de la Jagiellonia Bialystok, din Polonia.Fotbalistul spaniol are doua meciuri pentru prima echipa a Barcelonei, unul chiar in Champions League, impotriva lui Leverkusen, in 2015."3 meciuri a jucat Juan Camara in acest sezon pentru Jagiellonia Bialystok, doua in campionat si unul in Cupa Poloniei.54 de meciuri, 5 goluri si 4 pase decisive are Camara in prima liga din Polonia pentru Miedz Legnica (2018-2019) si Jagiellonia Bialystok (2019-2020).La echipa secunda a Barcelonei are 61 de meciuri, 12 goluri si 8 pase decisive.51 de meciuri si 6 goluri are Juan Camara in al doilea esalon din Spania, Segunda Division, pentru Villarrreal B, Barcelona B, Girona si Reus", scrie FC Dinamo pe pagina de facebook.Pe langa Camara, "cainii" au mai luat trei jucatori marti noaptea. Jorge Pombo (26 de ani, mijlocas), Guillermo Fernandez Hierro (27 de ani, atacant) si portarul Tomas Mejias Osorio (31 de ani).