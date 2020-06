Dinamo - FCSB , derbyul Romaniei, Mihalcea: "Cosmin Contra mereu ma ajuta. FCSB are jucatori de valoare"

Ziare.

"Cu Sepsi nu am avut startul dorit, dar ne bucuram ca avem meciuri din trei in trei zile si putem arata ca a fost doar un episod.Tin permanent legatura cu Cosmin Contra , vorbesc des cu el, este o persoana importanta in viata mea si mereu ma ajuta. FCBS are jucatori de valoare, dar trebuie sa constientizam ca derbiurile au fost mereu echilibrate. Mi-ar placea sa fie rezultatul de la ultima partida (n.r. - 2-1 pentru Dinamo ). Nu cred ca finalista se va decide maine, orice rezultat va fi, totul se va decide in retur", a declarat Mihalcea, intr-o conferinta de presa.Meciul Dinamo - FCSB, din prima mansa a semifinalelor Cupei Romaniei, va avea loc, joi, de la ora 20.00.