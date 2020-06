Dinamo Moscova, in carantina dupa ce doi jucatori au fost depistati pozitiv cu noul coronavirus

Ziare.

Un alt treilea jucator al moscovitilor, polonezul Sebastian Szymanski, este suspect de Covid-19.Dinamo Moscova ar urma sa joace, duminica, in deplasare, cu Krasnodar, in etapa a XXIII-a a primei ligi ruse, dar meciul va fi cel mai probabil amanat.Nu acelasi lucru s-a intamplat in cazul formatiei FC Rostov, care a avut sase jucatori infectati cu noul coronavirus. Echipa de seniori a intrat in carantina, iar la partida de vineri, cu FC Soci, au fost trimisi juniori pe teren. Scorul a fost 10-1 in favoarea gazdelor, care nu au fost de acord cu amanarea intalnirii.Prima liga rusa de fotbal s-a reluat, vineri, dupa intreruperea cauzata de pandemia de coronavirus. In ciuda acestor cazuri de infestare cu Sars-CoV-2, federatia de la Moscova nu are in plan sa opreasca din nou campionatul.