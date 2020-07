Dinamo se vindeca. Doar trei jucatori mai au Covid 19

Aproape tot lotul e vindecat de Covid 19, doar trei jucatori au fost pozitivi la ultimele testari."Am vorbit cu domnul Balanescu marti seara si mi-a spus ca sunt doua cazuri prozitive si unul neconcludent, iar in aceasta dimineata (n.r. miercuri) mi-a transmis ca are trei cazuri pozitive.Probabil ca proba de la cel neconcludent a fost refacuta si a iesit pozitiv. Urmeaza sa ceara DSP Ilfov incheierea anchetei epidemiologice si eliberarea hartiilor necesare.Daca noi primim aceste documente vom lua o decizie legata de programarea lui Dinamo . O varianta pentru meciul cu Voluntari este duminica. Am discutat de principiu si cu cei de la Voluntari, dar nu e ceva baturt in cuie", a declarat pentru Digi, Sport Justin Stefan, secretarul general al LPF Dinamo este pe penultima, in Liga 1 si trage sperante pentru a ramane in prima liga.