Ce rau a ajuns Dinamo. Fotbalistii din Stefan cel Mare, strigate catre adversari, pe teren la Botosani: Va bateti joc de noi? Ne luati la misto?

Umiliti la Botosani cu 0-4, "cainii" se apropie din nou de zona retrogradarii.In teren, in Moldova, dinamovistii au fost de nerecunoscut. Ba mai mult, conform unor surse Ziare.com de la meci, fotbalistii din Stefan cel Mare aproape ca se rugau de fotbalistii lui Marius Croitoru sa nu le mai marcheze multe goluri Ce s-a intamplat in Moldova"Va bateti joc de noi. Ne luati la misto", le-ar fi strigat dinamovistii in teren jucatorilor de la FC Botosani. Acestia s-au amuzat copios de situatia in care a ajuns clubul "cainilor rosii"Aceasta infrangere a venit cum nu se poate mai rau pentru Dinamo. La nivelul conducerii, inca exista o lupta apriga pentru suprematie intre suporterii din programul "Doar Dinamo Bucuresti" si oamenii lui Pablo Cortacero.Spaniolul a promis din nou ca a virat 5 milioane de euro catre conturile clubului, dar in Romania nu a ajuns niciun euro.Nu se stie deocamdata ce viitor va avea Dinamo din cauza acestei nesigurante la nivelul conducerii si a problemelor financiare tot mai multe.CITESTE SI: FC Botosani a dat de pamant cu Dinamo. Victorie la patru goluri diferenta a moldovenilor