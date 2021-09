Probleme mari de sănatate pentru brazilianul Eric de Oliveira! Fotbalistului i-a fost zdrobită artera

Brazilianul Eric de Oliveira trece prin clipe grele din cauza problemelor de sănătate.

Ajuns la 35 de ani, fotbalist este aproape de retragere, dar mai vrea să joace câteva meciuri.

Sud americanul este liber de contract după despărțirea de Gaz Metan Mediaș și merge din spital în spital pentru a-și rezolva problema la picior.

"Am făcut prima intervenţie, după o lună nu am simţit nimic. Când am început pregătirea cu Mediaş, după 3 zile iar am simţit durere. Mi s-a spus că a fost zdrobită artera şi că trebuie să mă operez din nou, iar dacă mă operez din nou nu mai pot juca fotbal deloc.

Am crezut că e mai bine să mai iau o părere de la alt doctor. Am găsit un medic la Cluj, el mi-a dat un tratament agresiv cu anticoagulant. Începe să îmi fie bine, dar aştept să văd ce se întâmplă.

Fotbal nu iau în calcul să mai joc, dar eu cred că aş merita mai mult, câteva minute să mă retrag, să îmi iau la revedere de la fotbal. Nu am vrut eu să îi spun nu fotbalului", a spus Eric pentru as.ro

Brazilianul este străinul cu cele mai multe goluri, 66 din istoria Ligii 1!

