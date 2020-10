EXCLUSIV CFR Cluj negociaza transferul a doi jucatori de la fosta adversara din Europa League, KuPs

Campioana Romaniei negociaza pentru aducerea a doi jucatori de la fosta adversara din Europa League, KuPs.Nana Boateng, un mijlocas central ghanez, si Usman Sale, un mijlocas central nigerian, sunt doriti de Dan Petrescu la CFR Cluj.Evolutiile foarte bune ale celor doi fotbalisti l-au dat pe spate pe antrenorului clujenilor in meciul din Europa League.Sefii CFR-ului au pornit deja negocieriile cu finlandezii pentru transferul celor doi jucatori.Nordicii tin deocamdata la pret, insa campioana de la Cluj nu duce lipsa de bani. A incasat 10 milioane de euro pentru calificarea in grupele Europa League.In plus, clujenii vor mai mai lua inca un milion de euro pentru transferul lui Bordeianu in Arabia Saudita.