Argesenii acuza arbitrajul dupa meciul cu Dinamo. Prepelita: A fost penalty clar. Am vazut ca e la moda sa anunti ca esti bolnav de COVID. Am trecut peste, m-am antrenat cat am putut acasa

"Ei au echipa buna, nu cred ca le-a lipsit ceva, au folosit o echipa buna, o formula competitiva, pacat ca am luat acel gol pe neatentia noastra. Cred ca un rezultat de egalitate era echitabil. Nu, n-am mai trait asa ceva, un gol de la jumatatea terenului. Imi pare rau si pentru copilul asta din poarta ca n-a fost atent.E tanar, sper sa treaca mai departe si sa incepem sa facem puncte. Am trecut si eu printr-o perioada cu COVID. Am vazut ca e la moda sa anunti ca esti bolnav de COVID. Am trecut peste, m-am antrenat cat am putut acasa, acum am intrat si sper sa fiu din ce in ce mai bine. Am fost ok, imi pare rau ca n-am reusit sa luam un punct.Am vazut acel placaj din careu. Oamenii sunt suparati, e normal cand nu dai un asa penalty si dai rosu la antrenor. E normal sa intri 3 metri in teren. (n.r - este FC Arges o echipa prea mica?) Daca ar fi asta un mod de departajare, n-ar fi corect. Ar trebui sa arbitreze corect.S-a vazut clar ca s-a aruncat cu tot corpul pe jucatorul nostru. E penalty clar!", a declarat Prepelita la Digisport.In minutul 90, argeseni au cerut penalti dupa ce Grigore a cazut peste Draghici. Arbitrul Marian Barbu a dat insa fault in atac.Formatia Dinamo a invins, vineri, in deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa FC Arges, in etapa XII-a, si a obtinut a doua victorie consecutiva in Liga I.Unicul gol al meciului a fost marcat de Camara, in minutul 7.