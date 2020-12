Dinamo incepe sa renasca. Gane: Dedicam victoria lui Cosmin Contra. Numai eu stiu cat a suferit in ultimul timp

"Ne-am luat cele 3 puncte, suntem la a treia victorie consecutiva. Dedicam victoria lui Cosmin. Numai eu stiu cat a suferit in ultimul timp. Victoria e in primul rand pentru el, iar in al doilea rand pentru fani, care demonstreaza ca raman mereu alaturi de noi. M-am consultat cu Cosmin, eu fac parte din staff-ul lui. Conjunctura a facut sa fiu aici si e normal sa ma consult cu el.N-a fost usor. E din ce in ce mai greu. Situatia la nivel administrativ nu e una buna, suntem din august neplatiti, nu se schimba nimic. Singura satisfactie e sa castigam punctele din campionat Mesajele date de fani si faptul ca au venit la hotel ne bucura foarte mult. Asteptam un miracol, lasati-ma sa cred in Mos Craciun, nu in 'proxima semana'. Ar fi minunat ca acest club sa nu ajunga la faliment. Nu merita sa ajunga asa. Poate se vor schimba lucrurile mult in bine cu noul stadion", a declarat Gane la Digisport.El a vorbit si despre faultul din ultimul minut. "Am vazut ca a fost ceva acolo, dar el a fluierat un fault inainte de acel meleu sau acea cazatura. S-au impins reciproc. De ce sa ma pronunt daca n-am vazut? Prima repriza am controlat-o, am avut cateva ocazii bune. In repriza a doua, Radu a luat al doilea galben si am preferat sa inchidem jocul. Nu a fost un meci spectaculos, dar punctele sunt cele mai importante", a spus Gane.Formatia Dinamo a invins, vineri, in deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa FC Arges, in etapa XII-a, si a obtinut a doua victorie consecutiva in Liga I.Unicul gol al meciului a fost marcat de Camara, in minutul 7.In minutul 90, argeseni au cerut penalti dupa ce Grigore a cazut peste Draghici. Arbitrul Marian Barbu a dat insa fault in atac.